В воскресенье, 18 марта, губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал решение правительства России о присвоении статуса территорий опережающего социально-экономического развития ( сокращенно ТОСЭР или ТОР — прим. редакции) Заринску и Новоалтайску. Напомним, об этом решении стало известно 16 марта. Всего, согласно постановлению, статус ТОР получат 19 территорий российской федерации, в числе которых два моногорода Алтайского края.

"Это означает создание в этих территориях максимально благоприятных условий, — сообщил губернатор Александр Карлин. — Они будут заключаться в целом ряде преференций, в том числе и налоговых и инвестиционных. Мы ожидаем, что на этих территориях активизируется инвестиционная деятельность и эти города получат серьезные дополнительные мощные импульсы для своего дальнейшего развития".

Губернатор также напомнил, что сегодня в Алтайском крае работают и другие территории с особыми условиями инвестиционной деятельности. В их числе — особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь" и наукоград Бийск.

"Это прекрасное условия для того, чтобы развивать и дальше наш Алтайский край", — подчеркнул Карлин.

16 март правительство РФ подписало постановление о присвоении статуса ТОСЭР Заринску и Новоалтайску. Теперь инвесторы, которые решат вколадываться в развитие этих территорий, получат значительные льготы. Власти Алтайского края отмечают, что данный статус в этих моногородах позволит дополнительно создать около двух тысяч новых рабочих мест и привлечь инвесторов с общим объемом инвестиций не менее 5 млрд рублей.

Напомним, документы о включении моногородов Заринск и Новоалтайск в федеральную программу помощи территориям опережающего развития власти Алтайского края отправили в Москву еще в мае 2017 года.

Тогда Александр Карлин отметил, что в общей сложности по этим двум городам пакет инвестпроектов составляет около 10 млрд рублей. Причем некоторые проекты были уже на стадии реализации. Даже были подготовлены и команды управленцев для тогда еще потенциальных территорий опережающего развития.

Справка: Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — статус, который устанавливает особый правовой режим ведения деятельности, в том числе и предпринимательской. В частности, речь идет о льготных налоговых условиях, упрощенных административных процедурах и т. д.

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