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В Крыму и Севастополе стартовали первые в истории выборы главы российского государства. Об этом пишет Life.

По данным издания, всего в регионе открылось около 1400 избирательных участков, а в голосовании могут поучаствовать порядка 1,8 миллиона человек.

Подчеркивается, что в Крыму также были созданы два специальных участках для голосования: один в районе строительства Керченского моста, а другой — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.

За голосованием на полуострове следят наблюдатели из Франции, Норвегии, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Кипра и Дании.