В Алтайском крае проголосовала одна из старейших жителей региона. Раисе Павловне Панковой из села Заковряшино Крутихинского района 104 года. Женщина самостоятельно пришла на участок.

"Уже и не помню, когда голосовала в первый раз, но на выборы хожу всегда. Ведь это очень важно – президента выбирать. Мы сами должны решить, кто будет руководить нашей великой страной. Лично я голосую не за человека. Мой голос сегодня – за сильную Россию, ее судьба сегодня в наших руках", — говорит избирательница.

Кроме того женщина рассказала, что она узнала про конкурс, который проходит 18 марта.

"По телевизору узнала, что в день выборов будет проходить конкурс – сделай фото. Призы разыгрываются хорошие. Я подумала, что надо принять участие. Интернета и современного телефона у меня нет. Но ребята пообещали помочь сделать фотографию на участке. Вдруг удастся выиграть телевизор", — надеется Раиса Павловна.

Инициативу 104-летней избирательницы поддержали молодые активисты. После голосования они сделали селфи с Раисой Павловной, и выложили в Интернет. Теперь жители края своим голосованием в социальных сетях лайками решат, сбудется ли ее мечта о новом телевизоре.