Фото: twitter.com

Центризбирком прокомментировал кадры с трансляции голосования на президентских выборах в Южно-Сахалинске, где видно, что в урнах с самого начала лежат бюллетени. Об этом пишет "Интерфакс".

Агентство отмечает, что ранее в Twitter один из пользователей опубликовал кадр, на котором видно, что в первые минуты работы участка в урнах уже лежит несколько бюллетеней. "Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат", — написал автор изображения.

В ответ ЦИК заявил, что в урнах лежат бюллетени, которые заполнили члены этой избирательной комиссии, а также полицейские и наблюдатели, работающие на участке.

Агентство напоминает, что за трансляцией с большинства избирательных участков можно следить на портале http://www.nashvybor2018.ru.