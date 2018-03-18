Фото: twitter.com
Центризбирком прокомментировал кадры с трансляции голосования на президентских выборах в Южно-Сахалинске, где видно, что в урнах с самого начала лежат бюллетени. Об этом пишет "Интерфакс".
Агентство отмечает, что ранее в Twitter один из пользователей опубликовал кадр, на котором видно, что в первые минуты работы участка в урнах уже лежит несколько бюллетеней. "Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат", — написал автор изображения.
В ответ ЦИК заявил, что в урнах лежат бюллетени, которые заполнили члены этой избирательной комиссии, а также полицейские и наблюдатели, работающие на участке.
Агентство напоминает, что за трансляцией с большинства избирательных участков можно следить на портале http://www.nashvybor2018.ru.
Южно-Сахалинск, УИК № 295— Alexander V. Litreev (@alexlitreev) 17 марта 2018 г.
Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C
Комментарии
Ну это меняет дело-все Законно!
В методичках предусмотрены объяснения на все махинации.
Цик покрывает...