Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Избиратели в Алтайском крае показывают очень солидную явку на выборах президента России, которые проходят 18 марта.

По информации крайизбиркома, к 12:00 в регионе проголосовали 31,6% избирателей, то есть почти треть граждан, имеющих право высказать свое волеизъявление на этих выборах. В абсолютном выражении это 572 669 человек.

Ожидаемо высокая явка в ЗАТО Сибирский — 51,37%. В Шелаболихинском районе за четыре часа проголосовало более 44% избирателей, В Третьяковском районе — 41,72%, в Целинном районе — 41,5%, в Усть-Пристанском районе — около 40%.

В Барнауле к 12 часам дня голосовали так:

Индустриальный район — 24,93%;

Октябрьский район — 24,67%;

Железнодорожный район — 23,84%;

Центральный район — 24,3%;

Ленинский район — 27,6%.

Напомним, что за первые два часа голосования, то есть к 10:00, явка в крае составила 10,36%.

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В Алтайском крае работает 1831 избирательный участок.

Всего свое избирательное право в Алтайском крае могут реализовать 1,86 миллиона человек.