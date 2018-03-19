Зарубежные туры в России подорожали в среднем на 20%

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, ИА "Амител"
Президент Алтайской ассоциации туризма рассказала о колебаниях цен на путевки и новых направлениях

Фото: youtube.com

Приближаются весенние каникулы, и родители задумываются над тем, где отдохнуть вместе с детьми. Многие уже начали планировать свой летний отпуск. О том, какие зарубежные направления доступны для сибиряков в этот период, что происходит с ценами на путевки и стоит ли ждать горячих предложений, в эфире радио "Эхо Москвы" Барнаул (69.11 УКВ)  мы поговорили с президентом Алтайский региональный ассоциации туризма Еленой Красулиной.

Ведущая: Есть данные, что в последние годы россияне стали чаще ездить за границу. В федеральном агентстве по туризму приводят цифры, что рост составил 20% за 2017 год. На отдых за границу съездили 38 миллионов россиян. Елена Николаевна, характерен ли этот рост для Алтайского края? Если да, то что этому поспособствовало?

Елена Красулина: Мы тоже можем констатировать: мы отмечаем рост количества выездов жителей Алтайского края за границу. Дело в том, что в прошлом году у нас открылась любимая сибирским туристом Турция. Те, кто ждал ее больше года, наконец-то получили такую возможность. После 2014 года люди уже привыкли к текущим ценам, к текущему курсу валюты. Скажем так, привыкли жить в новых условиях, новой реальности.

Вед: Что сейчас происходит с ценами на путевки по сравнению с прошлым годом?

Е.К.: Мы отмечаем, что цены выросли практически на все направления процентов на 20. Даже при условии, что сейчас идут акции раннего бронирования, цены всё равно достаточно высокие и постоянно колеблются. Дело в том, что сейчас порталы бронирования федеральных тур операторов привязаны к биржевым торгам, и стоимость может меняться буквально в течение часа, получаса, иногда 20 минут. Как повезёт. Мы после Нового года активно наблюдаем за этими колебаниями: бывает, что за час цена тура может резко подняться, например, с 80 до 150 тысяч рублей на двоих. Потом несколько опуститься, потом опять подняться. Конечно, эта чехарда цен сильно изматывает и агентов, и клиентов. Бывает, покупатель настроился на тур, посоветовался с семьей, звонит через полчаса, а ему говорят, извините, цена уже гораздо выше. Конечно, это вызывает недовольство и недоверие.  Цены повышаются и тогда, когда на борт набирают определенное число пассажиров. Многие клиенты избалованы горящими предложениями, когда несколько лет назад они могли улететь за 8, за 15 тысяч рублей в Турцию. Сейчас ситуация с точностью до наоборот. Ближе к вылету стоимость становится выше, причем, тур дорожает в прогрессии. Для тех, кто планирует свой отдых, я бы рекомендовала выбирать путевку заранее.  Опять же, мы учитываем постановление, которое обязало всех чартерных перевозчиков сократить на 30% свои рейсы. Мы видим, что расписание прорежено, вся полетная программа выстроена в соответствии с этим постановлением.  Поэтому, я думаю, очень низких цен в этом году можно не ждать.

Вед: Связан ли рост цен с ситуациями, которые мы наблюдали в прошлом году? Речь о финансовых проблемах компании "Вим-Авиа", когда туристы не могли вылететь из ряда стран…

Е.К.:  Думаю, что не связано. Почему же это произошло? Если мы смотрим стоимость тура в валюте, то замечаем рост не на 20%, а процентов на 7-10. Но почему-то в рублевой эквиваленте даже в на падающем курсе стоимость намного выше. Мы не знаем, с чем это связано, порой сами удивляемся тому, как меняется цена в течении нескольких минут. Но это может быть вызвано ограничением на чартерные перевозки. Рейсов стало меньше, а рентабельность должна оставаться как минимум прежней.

Вед: Ранее бронирование предусматривает покупку тура со скидкой. Сколько эта скидка составляет?

Е.К.: По разным отелям она отличается, но в целом скидка заложена от 15 до 25%.

Вед: Получается, что дальше начинается лотерея: снизится цена или нет?

Е.К.: Сейчас никто из агентов, наверное, не скажет, сработает ли в этом году ранее бронирование или нет. Мы ориентируемся только на то, что цены непрерывно меняются, и меняются, как правило, в большую сторону.О новых и уже полюбившихся направлениях.

Вед: Куда бы вы посоветовали съездить жителям края в весенний период, например, на весенние каникулы?

Е.К.:  В это время можно слетать в Арабские Эмираты, в Таиланд  — на Пхукет и в Паттайю. Весной уже достаточно хороший сезон во Вьетнаме – Нячанге и Фантьете. Мы можем спокойно рекомендовать всю Юго-Восточную Азию.  Не будем забывать, что у нас есть прямые вылеты из Новосибирска на остров Хайнань. Китай в этом году очень доступен по ценовой политике. Наверное, это самые низкие цены в Юго-Восточной Азии.

Вед: Китай – не самое популярное направление для туризма у сибиряков. Для тех, кто еще не был на острове Хайнань, можете немного рассказать о нем?

Е.К.: Хайнань – это остров в Южно-Китайском море с тропической растительностью, очень схожий по природным условиям с Таиландом.  Он находится несколько севернее, поэтому зимой там достаточно прохладно. Температура воды достигает 20-22 градусов, температура воздуха – в районе 26. Находиться на суше комфортно, купаться – не очень. Тем, кто хочет поехать в Китай, чтобы покупаться, понежиться на солнышке, лучше выбирать период с весны и до середины лета, в это время летают прямые рейсы из Новосибирска. Ближе к апрелю там становится более жарко, поэтому для тех, кто не любит большую жару, лучший сезон — март, там самая адекватная температура, это как раз весенние каникулы.

Вед: Насколько я понимаю, это более спокойный отдых, чем Таиланд и Вьетнам?

Е.К.:  Вся культурная программа находится на материковой части Китая, на Хайнани экскурсионная программа представлена национальными парками, храмами. Поэтому поездку на Хайнань стоит рассматривать в первую очередь как отдых на море. Многие совмещают его с отдых с лечением, оздоровлением – на острове много клиник с традиционной китайской медициной. Там можно пройти обследование, курсы массажа.

Вед: Какие новые направления появятся весной-летом с вылетом из сибирских городов? Не обязательно из Барнаула, Новосибирск не так далеко от нас. Некоторые жители Алтайского края летают из Кемерово, Новокузнецка…

Е.К.: Большинство вылетов у нас происходит из Новосибирска. Из Толмачево в этом году на радость любителям Эгейского побережья Турции добавляется рейсы в Мармарис. Мы очень надеемся, что они состоятся. Рейсы в Мармарис открываются с 24 мая, цены начинаются на двоих на "всё включено" от 65 тысяч рублей на двоих взрослых. Море на Эгейском побережье прогревается несколько дольше, чем на анталийском, поэтому оптимальная температура воды будет ближе к концу июня.  Анталия всё-таки потеплее. Отмечу, что в этом году поставили много рейсов в Турцию практически из всех сибирских городов. Из Барнаула в Турцию можно улететь с 1 мая.  Цены достаточно лояльные, в пределах 60 тысяч на двоих по системе "все включено" на 10 ночей.

Вед: Для тех, кто не был на Эгейском побережье, чем оно отличается от привычной нам Антальи?

Е.К.: Анталия для кого-то уже избитое направление, Мармарис место тусовочное. Он давно славится своими клубами, это направление больше молодежное, нежели семейное.  У тех, кто хочет весело провести время за более-менее небольшие деньги, Мармарис будет идти на "ура". Море очень красивое. Там, как и в Кемере,  горы, хвойные леса. Основное отличие от Кемера – обилие всевозможных развлечений, весело будет. Надеюсь, что рейс состоится, потому что Мармарис очень долго ждали, его уже несколько лет не было с наших сибирских городов. Есть его любители. Там расположено всего несколько отелей, которые готовы принимать семьи с детьми, но всё-таки будем говорить, что это в первую очередь весёлое молодежное направление.Из новинок можно отметить рейсы с вылетом из Новосибирска в Тунис с 28 мая. Тунис — это северное побережье Средиземного моря. Скажем так, для любителей Египта Тунис станет альтернативным вариантом, потому что Египет пока не открыт. Стоимость тура — в пределах 70 тысяч на двоих на 11 дней на базе завтраков, представлены все крупные в курортные регионы.

Вед.: Как обстоят дела в Тунисе с безопасностью? Мы помним, что там были инциденты с расстрелом немецких туристов…

Е.К. : На сегодняшний день там всё относительно спокойно, собственно говоря, как и во всей Северной Африке. Так как туроператоры массового туризма предлагают эту страну для вылетов, я думаю, что они взвесили все "за" и "против". Страна сама по себе очень интересная. Поэтому я надеюсь, что чартеры состоятся и всё будет благополучно. На Тунис поставили 2-3 вылета в месяц. Также из наших городов чартеры будут всё лето до середины сентября летать в Таиланд и Вьетнам. Напомню, что во Вьетнаме высокий сезон — это не зима, а лето. Максимально комфортная температура воды и воздуха, когда отсутствуют тайфуны, когда всё тихо и спокойно — это июль и август. Также можно рассмотреть Грецию, из нашего региона можно выбрать два варианта: это вылет в Ираклион и Салоники. Несмотря на акции раннего бронирования, цены тоже достаточно высокие. Например, вылет на Салоники стартует с 31 мая и стоит в расписании два раза в неделю. Сейчас недельный тур минимальный стоит от 90 тысяч, а это только начало сезона в Греции, там море еще достаточно прохладное. В Греции, конечно, есть определенные плюсы, есть любители этого направления, любители греческой кухни, культуры. Море там безумно красивое, по моему мнению, по красоте оно не уступает Красному морю. Оно там какого-то невероятного синего цвета везде. Но Греция – это евро, это виза…Более демократичен по цене Крит, это вылет на Ираклион. Там путевка стоит с конца апреля от 70 тысяч рублей на 11-12 дней. На Крите всегда очень много молодёжи. Материковая Греция, безусловно, очень богата в плане экскурсионных программ, но, допустим, на полуострове Халкидики достаточно высокие цены. Там очень часто отдыхают сами греки, многие имеют свои гостиницы и виллы. Крит же приятно отличается от материковой Греции по цене, он подходит для отдыха компаниями. Еще хотела бы сказать о возможности открыть для себя бывшие постсоветское пространство: Грузию и Узбекистан. Эти страны незаслуженно забыты нашими туристами. По этим направлениям у нас на сегодняшний день из Новосибирска поставлены прямые рейсы — на Тбилиси и на Ташкент. Для тех, кто хочет совершить поездку в наше недавнее прошлое, можно съездить и посмотреть. Все осталось на прежнем очень хорошем уровне, русских очень любят. Есть определенные плюсы в этих направлениях: это давние связи с Россией, отсутствие языкового барьера. Важно, что их национальная валюта в пересчете на рубли очень комфортна для россиян.  Еженедельно летают рейсы на Тбилиси и два раза в неделю на Ташкент. Это регулярные рейсы, цена перелета в пределах 25 тысяч рублей на человека. Инфраструктура тоже хороша, особенно если говорить о Грузии. Грузия у нас является ещё и морским курортом, потому что есть город Батуми с прекрасными отелями и ресторанами. Есть очень интересные программы, которые захватывают Тбилиси и ближайшие города, горы. Остаток отдыха можно провести в Батуми на побережье, если мы говорим о лете. Если поездка состоится в межсезонье, весной, например, то это будет больше экскурсионное направление. В прошлом году мы летали группой в Грузию в сентябре и попали на Праздник урожая.  Невозможно забыть этот их быт, традиции, их доброжелательность и щедрость… Скажем, мы уже отвыкли от такого, потому что мы долго не общались со своими бывшими собратьями. Такое приятное послевкусие остается от таких поездок.Очень интересно было посмотреть и Узбекистан. К сожалению, я попала только в Самарканд, и тоже было немало удивлена тому, насколько они трепетно относится и к своей культуре, и к связям с Россией. Они ждут россиян и искренне готовы одарить всем, чем могут. Конечно, интересно посмотреть древние города. Удивляешься, как это могли воздвигнуть 300, 400 лет назад… Узбекистан – это чисто экскурсионная программа, потому что море как такового там нет. Был у них выход на Аральское море, которое, к сожалению, теперь перестало существовать. Комфортное время поездки туда – это весна или осень, потому что летом в Самарканде до плюс 65 градусов, нашим туристам будет невыносимо ходить по старинным постройкам или мавзолеем в такую жару. Можно рассмотреть вариант поездки в Узбекистан на весенние каникулы и показать детям страну.

Вед: Мы затронули тему Египта, когда говорили о Тунисе в качестве его альтернативы. Можете ли дать прогноз по поводу возобновления полетов туда. Есть ли вероятность, что сибиряки полетят в Египет в этом году?

Е.К.: Нам сложно что-то говорить, потому что вопрос по Египту решается на самом высоком уровне.  Мы, конечно, надеемся, что его в ближайшее время откроют и всегда с сожалением смотрим, когда его вот-вот пообещают, но потом снова не открывают.  На самом деле, для любителей Красного моря есть варианты.  Можно же заехать на Красное море с другой стороны – прилететь отдыхать в ту же Иорданию. Туда летают прямые рейсы из Москвы. Люди мало об этом задумываются и по привычке всегда считают, что Красное море – это только Египет, но это совсем не так. Иордания – очень красивая страна. Там есть древний город Петра, который вырублен в скалах и входит в одно из семи Чудес Света.  Это какое-то необыкновенное зрелище: нереально понять, как это можно было сделать тогда, не имея тех материалов, подручных инструментов и тех механизмов, которые есть сейчас у наших современных строителей. Отмечу, что Иордания для россиян – страна безвизовая.

Вед: Хорошо, что у нас Новосибирск рядом, сейчас есть много сервисов, можно заказать трансфер в аэропорт. Но, тем не менее, есть категория туристов, которая не готова ехать даже туда. Давайте назовем вылеты, которые у нас возможны напрямую из Барнаула на курорты весной и летом?  

Е.К.:  Это Турция, Вьетнам и Таиланд. Всё остальное транзитом через Москву. Кому лениво ехать до Новосибирска, полетят через российскую столицу.

Вед: Это, наверное, будет дороже?

Е.К.:  Всё надо просчитать и сравнить. Например, Кипр из Москвы и из Новосибирска на одни и те же даты в один и тот же отель бывает дешевле в два раза.Нужно взвешенно и разумно подходить к выбору путевки. Если человек не против лететь через Москву, то можно посмотреть те же варианты через столицу. И еще посмотреть Москву, потому что город за последние годы преобразился, стал очень красивым. В некоторых случаях имеет смысл даже и пару дней побыть просто в Москве, а потом уже лететь куда-то дальше.

Вед: Что пожелаете туристам, которые планируют поездки на весну и на лето? 

Е.К.:  Я желаю вам хорошего отдыха, хорошего выбора. Подходите к своему выбору заранее, с душой, и всё получится!

Вед.: О визах. Для тех, кто планирует лететь на отпуск в Европу. Сколько времени сейчас нужно заложить на оформление визы?

Е.К.: Если в неспешном порядке, то в пределах 10 дней. Конечно же тем, кто планирует в этом году полететь в Европу, лучше заранее оформлять визу. В прошлом году, да и в предыдущие годы, были такие моменты, когда визовый центр просто не успевал обработать документы, и были задержки. Документы на визы можно подавать за три месяца до вылета.И те, кто планирует вылеты в европейском направлении, должны помнить о том, что у нас уже введена дактилоскопия для получения визы. Ближайший визовый центр, где можно пройти ее, находится в Новосибирске. Отпечатки пальцев действуют в течение пяти лет, потом нужно будет ехать и проходить эту процедуру заново. Хочу отметить, что максимально лояльная к россиянам страна Европы – это Греция. Визу греки открывают для туристов охотно, даже мультивизу можно получить при первоначальном обращении. Поэтому воспользоваться такой возможностью можно.

Беседовала Ася Хлыновская.


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