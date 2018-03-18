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Солист Большого театра Николай Цискаридзе пришел с балеринами, чтобы проголосовать на вборах главы Российского государства. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Народные новости".

Уточняется, что Цискаридзе посетил избирательный участок в городе Артем Приморского края. Его окружали девушки в бальных платьях. Солист театра немного пообщался с прессой, а затем пошел к кабинкам для голосования.

Издание отмечает, что в Приморье избирательные участки открылись в 1:00 по московскому времени.

Добавим, что выборы лидера страны проходят 18 марта во всех 85 регионах страны, включая Республику Крым, где главу Российского государства будут выбирать впервые в истории.