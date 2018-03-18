В день выборов, 18 марта, жители краевой столицы также выбирают объекты для благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Из десяти объектов избирателям необходимо выбрать шесть.

В списке "Аллея 25 лет Индустриальному району" (микрорайон Новосиликатный), Аллея Ленинградская (между улицами Ленинградской и Попова в индустриальном районе), Нагорный парк, Пешеходная зона на Обском бульваре (участок от Нулевого километра до проспекта Комсомольского), Пешеходная зона по улице Молодежная (от проспекта Ленина до Красноармейского), Демидовская площадь, Площадь Мира (Ленинский район), Проезд Полюсный, Сквер Адмирала Кузнецова (пересечение улиц Шумакова и Балтийская),Сквер Химиков (микрорайон "Поток").

"Сегодня мы голосуем не только за президента. Сегодня у наших горожан есть уникальная возможность проголосовать за общественные территории. Они будут благоустроены летом по федеральной программе. И я считаю, что каждый житель Барнаула, который пришел и проголосовал за общественную территорию, голосует за будущее нашего города", — заявил глава Барнаула Сергей Дугин.

Градоначальник рассказал, что одна из территорий, за которую он проголосовал — Нагорный парк. По словам Дугина, это "притягательное место, которое хочется довести до логического завершения". "Я выбрал шесть территорий. Я считаю, что в каждом районе должна быть благоустроенная территория. В каждом районе", — добавил Сергей Иванович.

Что касается реализации, то для всех территорий уже разработаны сметы и проекты. К работам должны приступить в ближайшее время. Главное, заметил Дугин, надо найти хорошего подрядчика.

"Помните прошлый год, когда у нас выходил подрядчик на дворовые территории. Который не очень качественно приступил к работе. В этом году мы все ошибки исправим, в ближайшее время приступим к работе и к осени все территории доделаем", — добавил глава Барнаула.

Что касается обычных горожан, то большинство опрошенных заявили, что выбрали территории в центре города. В лидерах Нагорный парк, Демидовская площадь, Обской бульвар и пешеходная зона на Молодежной улице.

"Я голосовала за пешеходную зону на Молодежной. Обской бульвар, Нагорный парк. Сквер Химиков, для Октябрьского района и Площадь мира. Выбрала их, потому что я здесь чаще бываю. По Молодежной хожу, а Нагорный парк развивается активно, так что пусть развивается и дальше. Если про Сквер Химиков говорить, то я там не была никогда, но почему бы и нет", — рассказывали нашим корреспондентам избиратели.

"Выбрали участок по Молодежной, от Красноармейского проспекта до Ленина. Демидовскую площадь, Нагорный парк. Хочу, чтобы было чисто, комфортно, красиво. Чтобы было с детьми где погулять", — говорили жители.

"В основном пешеходные зоны и Нагорный парк. Чтобы было где погулять. А Нагорный парк… Там такой вид! Там церковь красивая! Пешеходные зоны должны быть обязательно! Может быть, там будут дорожки для велосипедистов. Сейчас же все пересаживаются с машин на велосипеды. Обустраиваемся прежде всего для себя. Я рано пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать! Это очень важно!", — также рассказал порталу Amic.ru житель Барнаула.