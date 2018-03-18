Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жители Барнаула вместе с населением Алтайского края и всей России 18 марта решают судьбу страны на выборах президента.
Пока что явка избирателей в регионе говорит о том, что эта политическая кампания заинтересовала граждан.
Портал Amic.ru публикует фоторепортаж с избирательных участков краевой столицы.
Комментарии
Город Барнаул. Школа номер 75. Моя дочь взяв своих детей пошла на выборы. Младшую дочь везла в летней коляске. Хотели посмотреть заявленный концерт. Их НЕ ПУСТИЛИ даже на порог!!! С коляской нельзя!!! Вопрос: сколько таких мам завернули от выборов??? Инвалидов колясочников тоже не пускали???!!!