Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жители Барнаула вместе с населением Алтайского края и всей России 18 марта решают судьбу страны на выборах президента.

Пока что явка избирателей в регионе говорит о том, что эта политическая кампания заинтересовала граждан.

Портал Amic.ru публикует фоторепортаж с избирательных участков краевой столицы.