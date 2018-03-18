Фото: altai-republic.ru

30,85% избирателей посетили участки в Республике Алтай, согласно данным на 12:00 местного времени. Явка в республике примерно такая же, как и в 2012 году, пишут "Новости Горного Алтая".

Подчеркивается, что одним из первых в голосовании поучаствовал губернатор региона Александр Бердников. В своем блоге он призвал земляков участвовать в голосовании.

Издание отмечает, что на территории региона открыты 242 избирательных участка. Голосование в Республике Алтай продлится до 22:00.

Также сообщается, что более половины избирателей проголосовали в Туве (55,84%), что является лучшим результатом в России.