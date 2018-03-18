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Действующий президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на президентских выборах. Об этом пишет Life.
Издание отмечает, что Путин традиционно посетил участок 2151 в здании Академии наук на Ленинском проспекте в столице РФ. Уточняется, что глава государства прописан в этом районе.
"Интерфакс" добавляет, что доступ избирателей на участок во время посещения главой государства не перекрывался.
По данным агентства, Путин прибыл на участок рекордно рано — около 9:30 утра.
Действующий президент предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, прошел с ним в кабинку, а после этого опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
18 марта 2018 года в России проходят выборы главы российского государства в 85 субъектах страны.
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