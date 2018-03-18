Сообщения о нарушении появились на разных участках Алтайского края

Сразу на нескольких избирательных участках в разных районах Алтайского края стало происходить одно и то же нарушение — люди срывают приклеенные дополнительно сведения о недостоверности счетов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

"Нам поступают звонки из разных комиссий по вопросу срывания информации на информационных плакатах о кандидатах, а именно раздел о Павле Грудинине, сведения о недостоверности счетов, выявленных ЦИК", — рассказала она.

Поясним, что речь идет о данных о счетах кандидата, которые были выявлены уже после того, как ЦИК сформировал макеты информационные плакаты для избирательных участков. На этих плакатах есть данные о всех кандидатах — короткая биография, сведения о доходах кандидата, супруги (супруга). А также информация о выявленных фактах недостоверности предоставленных сведений. В частности у Грудинина были выявлены счета в швейцарском банке.

Факты срыва этой информации, подклеенной к основному плакату, зафиксированы в Павловском и других сельских районах край. Также в краевой избирком поступила жалоба от доверенного лица Грудинина Антона Арцибашева. Он также же заявил, что эти дополнительные сведения, размещенные комиссией на стендах, являются неправомерными.

Между тем, в избиркоме напомнили: порча этих стендов — административное нарушение.