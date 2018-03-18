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На Украине стражи порядка не пускают россиян в диппредставительства для участия в голосовании на выборах президента. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что во Львове полицейские вместе с представителями Нацгвардии оградили металлическим забором здание консульства РФ, где находится один из избирательных участков.

Сотрудники полиции отметили, что пропускают лишь тех, кто работает в консульстве, и только по списку. "Больше никого не пускаем", — цитирует агентство слова полицейского.

Сообщается, что несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они собираются устраивать "коридор позора" для тех, кто хочет отдать свой голос на выборах.

Отмечается, что у здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

По данным агентства, полицией также перекрыты проезд и проход к зданиям российского консульства в Одессе и посольства в Киеве.

Днем ранее Министерство внутренних дел Украины заявило, что не пустит россиян в диппредставительства в день выборов главы российского государства.

В МИД РФ решение Украины назвали беспрецедентным, подчеркнув, что оно противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании.