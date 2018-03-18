Фото: СКР

Девять человек, включая шестерых детей, пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на Киевском шоссе в российской столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что авария произошла накануне на 24-м километре Киевского шоссе. Водитель автобуса, который ехал по маршруту Саларьево — Марьинский парк, столкнулся с попутным грузовиком. "В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали девять человек, в том числе шесть несовершеннолетних", — цитирует агентство ответ ведомства.

Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что одну из пострадавших эвакуировали с места происшествия санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Ее состояние оценивается как тяжелое.

РБК, ссылаясь на Следственный комитет РФ, добавляет, что на опубликованном снимке видно, что рейсовый автобус врезался в заднюю часть "КамАЗа". В результате лобовое стекло автобуса было разбито, а передняя часть машины смята.

Издание добавляет, что по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.