Необычное мероприятие походит в день выборов президента, 18 марта, в Косихинском районе Алтайского края. Там жители организовали конкурс конных повозок в честь выборов президента.

Он называется "Едем Президента выбирать!". Участникам (старше 18 лет) надо быстро довезти односельчан из отдаленных сел на избирательные участки. Кто быстрее и веселее — получит главный приз. А еще имеет значение количество людей, которых участник смог привезти.

Повозки можно украшать, привлекать группу поддержки с песнями и плясками.

"Сани — это самый древний вид транспорта, ведь полозья были изобретены куда раньше, чем колеса. До сих пор русскую зиму в деревне невозможно представить без сугробов, морозов и веселого бубенчика, его звон — неотъемлемый атрибут конной русской повозки. Поэтому сегодня мы постарались создать нашим односельчанам атмосферу праздника", — прокомментировала организатор конкурса Татьяна Аверина.

Напомним, содействие избирательным комиссиям в организации выборов является одной из задач органов местного самоуправления. А именно помощь избирателям, которые хотят проголосовать в день выборов и не имеют возможности добраться до участка из отдаленных территорий. Но желание подвезти односельчан высказали сами жители.

В сельсоветах "на маршрут" выйдут девять участников, будут и настоящие русские тройки.

"Выборы президента страны — это ответственное событие, но еще этот день всегда был всенародным праздником. А в деревне, какой праздник без гуляний, песен и катания на лошадях? Есть у нас жители, кому до участка добираться очень далеко. Но даже не это главное. Участвуя в конкурсе, мы людям дарим праздник. И если ребятишки просят прокатить — не отказываем, хоть они и не избиратели. А в конкурсе пусть сегодня победит сильнейший!", — рассказал участник, конюх из села Налобиха Юрий Чуликов.