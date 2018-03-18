Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Более половины избирателей уже проголосовали на выборах президента России в Алтайском крае — по состоянию на 15:00 своим правом воспользовалось 51,33% избирателей.
Как сообщили порталу Amic.ru в крайизбиркоме, в абсолютном выражении это 932 922 человека.
Для сравнения, в 2012 году на президентских выборах явка к 15:00 составляла 44,88%. Налицо существенный рост посещаемости выборов.
В некоторых районах явка превышает 60%. Это Тюменцевский (60,9%), Суетский (63%), Родинский (62,9%), Павловский (66,7%) и Завьяловский районы (62,4%).
В Алтайском крае работает 1831 избирательный участок.
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Всего свое избирательное право в Алтайском крае могут реализовать 1,86 миллиона человек.
Явка избирателей на 10:00 составляла 10,36%, на 12:00 — 31,6%.
Комментарии
Да, сегодня рекордно много избирателей на участках.
Народ активно голосует, был в обед на избирательном участке, идут с семьями с маленькими детьми, веселые - это прям радует, сделали реально атмосферу праздника.
Не плохой показатель, народ активно голосует, это я еще не сходил на выборы, надо будет сходить перед закрытием, когда народу будет меньше.
Население активно участвует в политической жизни это не может не радовать.
Самое главное, что я отметила на избирательном участке - это позитивный настрой людей. Охотно голосуют и за комфортную городскую среду.