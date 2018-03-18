Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В Приморье местная жительница проголосовала на выборах главы российского государства, а затем скоропостижно умерла. Об этом пишет DEITA.ru.

Уточняется, что ЧП произошло в селе Кролевцы Артемовского городского округа. Местные жители рассказали, что женщина заполнила бюллетень, опустила его в урну, а после этого села в машину и умерла.

В данный момент стражи порядка уточняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что погибшей было около 70 лет.