Фото: vtinform / lomolenobl.ru / администрация Кошехабльского района Адыгеи

Необычные избиратели посетили участки для голосования на выборах президента России в воскресенье, 18 марта. Об этом пишет Life.

Так, в бурятском городе Северобайкальск на участок пришел мужчина в костюме медведя. В опубликованном ролике видно, что члены избирательного комитета нашли избирателя в списках, попросили его расписаться и выдали бюллетень. После того, как "медведь" с трудом протиснулся в кабину и проголосовал, он остался, чтобы развлекать местных жителей.

В республике Адыгея местный житель Хамид Хаконов прибыл на участок верхом на коне и в национальной одежде — черкеске. Подчеркивается, что он проголосовал одним из первых в республике.

А в деревне Горбунки в Ленобласти избирательный участок посетил мужчина в костюме ракеты "Сармат". Подчеркивается, что избиратель также предъявил паспорт, спокойно получил бюллетень и опустил его в урну.