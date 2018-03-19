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Туман, дождь и плюсовая температура ждут жителей Алтайского края в понедельник, 18 марта. Таковы данные регионального гидрометцентра.

Утром в восточных районах местами изморозь, туман и гололедица, но во второй половине дня местами в западных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Воздух прогреется до +2...+7 градусов, в предгорьях ожидается до 13 градусов тепла.

В Барнауле в течение всех суток будет без осадков, на дорогах возможна гололедица. Днем в краевой столице будет тепло — до +5...+7 градусов.

Ветер в этот день будет дуть южный. В крае днем от 7 до 12 метров в секунду, с порывами в западных районах до 17-22 метров.

В Барнауле ночью скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, днем — от 7 до 12 метров.