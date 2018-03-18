Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Мужчина умер на избирательном участке в Уфе. В данный момент выясняются причины его смерти, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава Башкирии.

В ведомстве отмечают, что инцидент произошел на одном из избирательных участков в микрорайоне Инорс.

По словам собеседника, мужчина пришел на участок и внезапно упал. Прибывшие медики приехали на вызов в течение шести минут и констатировали смерть мужчины.

В Минздраве подчеркнули, что скончавшемуся мужчине шел 69-й год. Причины его смерти устанавливаются.