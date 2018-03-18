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Американские ученые нашли продукт, являющийся природным антибиотиком

, ИА "Амител"
По их данным, куркума имеет более 150 лечебных свойств

Фото: Foodandhealth.ru

Ученые из Соединенных Штатов в результате масштабных исследований выявили, что куркума — это природный антибиотик. Продукт имеет свыше 150 лечебных свойств, пишет портал "RuNews24".

В частности, как отмечают специалисты, куркума обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. При этом продукт не вредит кишечнику, желудку, печени и другим органам, в отличие от лекарств.

Также сообщается, что смесь куркумы с медом может улучшить пищеварение, оказать благотворное влияние на микрофлору кишечника.

Подчеркивается, что употреблять такое лекарство необходимо в следующей пропорции: 100 граммов меда на одну столовую ложку куркумы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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