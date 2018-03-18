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Жителей Алтайского края предупреждают о резкой смене погоды в понедельник, 19 марта — местами в регионе ожидается сильное потепление, а также шквалистый ветер, дождь и мокрый снег.

"Во второй половине дня местами в западных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в восточных районах местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — информирует региональный Гидрометцентр.

Ночные температуры составят -7...-12 градусов, в восточных районах до -17 градусов. Днем в крае +2...+7 градусов, а в предгорьях аж до +13 градусов. Ветер будет южный 7-12 метров в секунду с порывами в западных районах до 22 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. В ночь на 19 марта в краевой столице будет -9...-11 градусов, днем +5...+7 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, отмечают: "В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий".

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности и быть осмотрительными.