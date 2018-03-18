Выборы президента в Крыму проходят в атмосфере всеобщего праздника — такими впечатлениями от дня голосования с порталом Amic.ru поделился бывший житель Барнаула Михаил, который не так давно переехал вместе с семьей на полуостров.

"Сегодня все радуются, обнимаются! Реально чувствуется атмосфера праздника", — рассказывает наш земляк.

По его словам, крымчане понимают, что сегодня очень важный для полуострова день — выборы президента РФ здесь проходят впервые.

Также Михаил добавляет, что доброжелательную атмосферу в день голосования скрашивает погода — как-никак +15 градусов.

Напомним, что в 2014 году Крым воссоединился с Россией. К слову, 18 марта в Барнауле на площади Сахарова как раз пройдет концерт, приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с РФ.