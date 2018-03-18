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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром в воскресенье, 18 марта, проголосовал на выборах главы российского государства. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Уточняется, что глава РПЦ посетил избирательный участок № 1980, расположенный в городе Одинцово Московской области.

Подчеркивается, что патриарх голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.

Он выразил надежду, что россияне "пойдут по тому пути, который будет правильным, и шествие по этому пути сделает нас лучше".

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Кирилла священника Александра Волкова пишет, что патриарх внимательно следил за предвыборной гонкой. При этом он подчеркнул, что глава РПЦ не делился своим мнением о кандидатах и их программах.