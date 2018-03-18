Воскресенье, 18 Март, 20:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,49
€ 70,81
438054
-1°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Выборы президента России в Алтайском крае
Новости

Выборы и артисты: Александр Карлин встретился со звездами в день выборов

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Александр Ф. Скляр, Эдуард Бояков и Сергей Старостин о том, как им важно показать этот спектакль именно в Барнауле

Фото Amic.ru

В день выборов, 18 марта, в Барнауле пройдет театрализованный концерт "Родной голос". Перед публикой выступят известные певцы и артисты. В том числе лидер группы "Ва-БанкЪ", советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, певец Сергей Старостин, режиссер-постановщик концертной программы Эдуард Бояков и певец Арсений Бородин.

До концерта артисты встретились с главой региона Александром Карлиным, встреча проходила в кабинете губернатора Алтайского края.

"Я извиняюсь, что нарушил ваш график подготовки, но я хотел бы вас поблагодарить, что вы согласились на предложение принять участие в этом прекрасной, человеческой, акции. Вы уже и не гости, а вполне себе жители Алтайского края. А некоторые, как Александр Филиппович (Александр Ф. Скляр, — прим.ред), уже приезжают в Алтайский край, как в родные места. Вы уже наш человек", — поприветствовал гостей Александр Карлин.

На что Александр Ф. Скляр ответил, что он себя точно также ощущает.

"У меня вот написано, что вы патриарх российского рока. Я теперь должен к вам обращаться "ваше рок-святейшество", — добавил глава региона. После он обратился к барнаульскому певцу Арсению Бородину. И посоветовал ему чаще бывать на родине предков.

Знаменитым гостям глава региона рассказал о масштабных культурных мероприятиях Алтайского края. "У нас сложилась очень достойная традиция. Мы дважды провели фестиваль молодежных театров. У нам приезжали театры из других регионов. Мы стали очень достойно выглядеть с точки зрения наличия площадок, где можно поводить фестивали высокого уровня", — рассказал губернатор.

На это режиссер-постановщик концертной программы Эдуард Бояков заметил, что у него действительно есть ощущение, что инфраструктурой культурной занимаются. "Надеюсь и музей достроите", — добавил Бояков.

"Нас самом деле, мы шесть лет им занимаемся. И работу не прекращаем ни на один год. Мы долгостроями не занимаемся. Но вот так получилось. Это очень емкий проект. По завершению работ это будет самый крупный музей на востоке страны. Можно было создать проект иной архитектуры. Но мы получим уникальную площадь в итоге", — ответил губернатор.

Что касается концерта в честь воссоединения Крыма с Россией, то артисты пригласили главу региона посмотреть на их выступление.

"Приходите к нам сегодня. У нас проект большой, необычный. Я хочу поблагодарить вас и за предложение приехать с нашей программой в Алтайский край. И за то, что наше ответное предложение вы поддержали. Не все бы регионы согласились", — отметил Эдуард Владиславович Бояков.

"Мы только один раз это делали в Москве в музее Скрябина. И нам показалось это интересной идеей. И мы в первый раз показываем это на большой территории. Потому что музей Скрябина — совсем маленькая площадка. Нам кажется, что это достойно того, чтобы это увидели", — добавил Александр Ф. Скляр.

На это глава региона заметил, что в крае можно воплотить в жизнь и другие проекты, которые нам готовы предложить.

Встреча в кабинете губернатора Алтайского края длилась недолго. Актерам необходимо было уходить на репетицию, но без подарка на память их не отпустили. Гостям вручили подарочные альбомы с фотографиями Алтайского края.

Уже после, на встрече с журналистами, артисты рассказали, что воплотить их замысел на барнаульской сцене будет не так просто.

"С технической стороны непросто. Автоматически переносить такие замыслы нельзя. Сразу станет видна искусственность. Наша идея — идея размышления о земле. И у вас мы не можем не говорить про алтайский дух, историю, Шукшина, Золотухина, их героев. И говоря об этом, мы поем песни, которые все знают и любят. Это и народные песни, которые поет хор Даниловского монастыря, Сергей Старостин и другие заслуженные люди", — отметил режиссер-постановщик концертной программы.

"У меня с Алтаем особые отношения. Я летел с чувством, что, как хорошо, что мы можем этот спектакль показать в Барнауле. И здорово, что первый такой масштабный показ пройдет в моем любимом Барнауле", — поделился Ф.Скляр.

В концерте в честь воссоединения Крыма с Россией примут участие артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг".

Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00. Стоимость концерта оценивается в 7,4 миллиона рублей.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.03.2018 18:15
- гость -

Нефигасе, со звездами

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
20:01
Подсчет голосов избирателей начался на Дальнем Востоке 0
20:00
Избирательные участки для голосования закрылись в Алтайском крае 0
19:48
Молодожены и гости свадьбы посетили избирательный участок в Татарстане 0
19:37
Концерт к годовщине воссоединения Крыма с Россией начался в центре Барнаула 0
19:32
Американские ученые нашли продукт, являющийся природным антибиотиком 0
19:27
Выборы проходят легитимно: справедливоросс Вакаев о голосовании 18 марта 0
19:22
Жерар Депардье выбрал своего президента России в Париже 0
19:11
Явка на выборах президента в Алтайском крае превысила 60% 0
19:05
Как патриарх Кирилл выбирал своего президента России 0
18:51
Тепло и празднично: барнаульцы рассказывают, как проходят выборы в Крыму 0
18:40
Алтайский ветеран войны Андрейченко: за 95 лет ни разу не пропустила выборы 0
18:35
Цискаридзе пришел на выборы в окружении балерин 0
18:23
Яков Шойхет: мнение людей об их месте в избирательной кампании растет 0
18:12
Избиратель скончался в Уфе во время голосования 0
18:04
"Моржи" голосуют: любители зимнего плавания выбрали президента в Барнауле 0
17:52
Выборы и артисты: Александр Карлин встретился со звездами в день выборов 1
17:51
"Выберем хорошего": дети Виктории Гальцевой спели "выборные" частушки 0
17:34
Шесть детей пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Москве 0
17:21
Певец Арсений Бородин проголосовал и пригласил барнаульцев на концерт 0
17:14
Резкое потепление и мокрый снег обрушатся на Алтайский край 19 марта 0
17:05
Медведь и человек-ракета "Сармат": кто приходит голосовать на выборах в РФ 1
16:48
Как Владимир Путин сходил на выборы президента: фото 0
16:32
Конкурс конных повозок проводят в честь выборов в Косихинском районе Алтая 0
16:23
Жительница Приморья умерла после голосования на выборах 0
16:11
Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента в Алтайском крае 7
16:04
Памфилова сообщила о хакерской атаке на сайт ЦИК 1
15:50
"Раньше кандидаты были беднее": Нифонтов проголосовал на выборах президента 0
15:33
Полицейские на Украине не пускают россиян на выборы президента РФ 1
15:21
Нагорный парк и Демидовская площадь: за какие объекты голосуют барнаульцы 1
15:11
Выборы — это вкусно: гастрономическое лицо дня голосования в Барнауле 2
15:02
Сообщения о нарушении появились на разных участках Алтайского края 0
14:48
Очевидцы: автомобиль в Барнауле снес забор и дорожный знак 0
14:36
Политолог оценил избирательную кампанию на Алтае на твердую "четвёрку" 2
14:23
Как проходят выборы президента в Горном Алтае 0
14:13
Стоп-кадр. Выборы с пониманием и по понятиям 0
14:04
Путин проголосовал на президентских выборах 4
13:49
Народ решает: фоторепортаж с выборов президента в Барнауле 3
13:33
Британский МИД считает ответные санкции Москвы наказанием для россиян 1
13:24
ЦИК объяснил бюллетени в урне до открытия участка в Южно-Сахалинске 4
13:12
Выборы для всех: смотрим, как голосуют известные люди Алтайского края 2
13:02
Почти треть избирателей Алтая проголосовали на выборах президента к 12:00 0
12:51
Мой голос за Россию: 104-летняя жительница Алтая проголосовала на выборах 2
12:42
Главный полицейский Алтая: выборы президента проходят без ЧП 0
12:34
Первые в истории выборы президента РФ стартовали в Крыму и Севастополе 0
12:26
Мощный импульс для развития: Карлин о новом статусе Новоалтайска и Заринска 0
12:23
Уникальную двухголовую змею обнаружили в Америке 0
12:15
Лисью шубу и шапку из песца украл у продавщицы магазина житель Алтая 0
12:03
Более 78 тысяч человек на Алтае голосуют на выборах не по прописке 0
11:53
Студенческий батл на выборах: студотряды решили выяснить, кто круче 1
11:49
Уже десять сел показали на Камчатке и Чукотке явку в 100% 0
11:38
"Выбор будет правильным": Александр Карлин проголосовал за президента РФ 3
11:22
Памфилова ответила на обвинения Госдепа в непрозрачности выборов 2
11:12
Выборы президента в Алтайском крае: активнее всего голосует Белокуриха 2
11:02
Посол РФ рассказал о планах Лондона устроить "маленькую победоносную войну" 0
10:54
Досрочно в Алтайском крае проголосовал 61 избиратель 1
10:51
Эксперты объяснили, как правильно заряжать смартфоны 2
10:50
Песни и поделки: как начались выборы в селе Фирсово 0
10:48
Проголосовало 10,36%: явка на выборах президента в Алтайском крае на 10:00 6
10:31
Чукотское село первым отметилось 100%-ной явкой на выборы президента 0
10:22
Пропавший мальчик из Барнаула найден живым 0
10:13
Стоп-кадр. Выборы под барнаульский шашлычок 1
10:07
Британская разведка считает, что Скрипаля могли отравить с помощью дрона 2
09:50
Стоп-кадр. Булочки — вечный атрибут любых выборов в Барнауле 0
09:37
В России вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей 0
09:23
Два в одном: Дугин выбрал президента и проголосовал за благоустройство 2
09:16
Президентские выборы открылись российским гимном в здании ЦИК 1
09:07
Российские космонавты будут голосовать на борту МКС 1
08:56
Хоть лодку покупай: барнаульцы обсуждают "мокрый" пешеходный переход 3
08:41
Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика 4
08:24
Почему жителям Барнаула важно 18 марта проголосовать за благоустройство 6
08:17
Жители Алтайского края выбирают президента России: трансляция 3
08:11
"Мария-Ра" оштрафует своего сотрудника, прилюдно убившего собаку в магазине 19
08:01
Алтайский край начал выбирать своего президента 8
07:53
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке 29
07:40
Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата 30
07:34
Можно ли проголосовать на выборах без паспорта 11
07:21
Как найти свой избирательный участок? 3
07:12
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 22
07:03
Дом с бассейном и виноградом на участке продают в Барнауле за 13 млн рублей 1
06:51
Ежедневник: чем запомнилось 18 марта 0
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома 8
06:32
Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным 18
06:23
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 5
06:14
Жители Алтайского края выберут президента в условиях тепла и гололеда 0
06:01
Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика 32
03:01
Выборы президента России стартовали, первыми голосуют Камчатка и Чукотка 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.