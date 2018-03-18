В день выборов, 18 марта, в Барнауле пройдет театрализованный концерт "Родной голос". Перед публикой выступят известные певцы и артисты. В том числе лидер группы "Ва-БанкЪ", советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, певец Сергей Старостин, режиссер-постановщик концертной программы Эдуард Бояков и певец Арсений Бородин.

До концерта артисты встретились с главой региона Александром Карлиным, встреча проходила в кабинете губернатора Алтайского края.

"Я извиняюсь, что нарушил ваш график подготовки, но я хотел бы вас поблагодарить, что вы согласились на предложение принять участие в этом прекрасной, человеческой, акции. Вы уже и не гости, а вполне себе жители Алтайского края. А некоторые, как Александр Филиппович (Александр Ф. Скляр, — прим.ред), уже приезжают в Алтайский край, как в родные места. Вы уже наш человек", — поприветствовал гостей Александр Карлин.

На что Александр Ф. Скляр ответил, что он себя точно также ощущает.

"У меня вот написано, что вы патриарх российского рока. Я теперь должен к вам обращаться "ваше рок-святейшество", — добавил глава региона. После он обратился к барнаульскому певцу Арсению Бородину. И посоветовал ему чаще бывать на родине предков.

Знаменитым гостям глава региона рассказал о масштабных культурных мероприятиях Алтайского края. "У нас сложилась очень достойная традиция. Мы дважды провели фестиваль молодежных театров. У нам приезжали театры из других регионов. Мы стали очень достойно выглядеть с точки зрения наличия площадок, где можно поводить фестивали высокого уровня", — рассказал губернатор.

На это режиссер-постановщик концертной программы Эдуард Бояков заметил, что у него действительно есть ощущение, что инфраструктурой культурной занимаются. "Надеюсь и музей достроите", — добавил Бояков.

"Нас самом деле, мы шесть лет им занимаемся. И работу не прекращаем ни на один год. Мы долгостроями не занимаемся. Но вот так получилось. Это очень емкий проект. По завершению работ это будет самый крупный музей на востоке страны. Можно было создать проект иной архитектуры. Но мы получим уникальную площадь в итоге", — ответил губернатор.

Что касается концерта в честь воссоединения Крыма с Россией, то артисты пригласили главу региона посмотреть на их выступление.

"Приходите к нам сегодня. У нас проект большой, необычный. Я хочу поблагодарить вас и за предложение приехать с нашей программой в Алтайский край. И за то, что наше ответное предложение вы поддержали. Не все бы регионы согласились", — отметил Эдуард Владиславович Бояков.

"Мы только один раз это делали в Москве в музее Скрябина. И нам показалось это интересной идеей. И мы в первый раз показываем это на большой территории. Потому что музей Скрябина — совсем маленькая площадка. Нам кажется, что это достойно того, чтобы это увидели", — добавил Александр Ф. Скляр.

На это глава региона заметил, что в крае можно воплотить в жизнь и другие проекты, которые нам готовы предложить.

Встреча в кабинете губернатора Алтайского края длилась недолго. Актерам необходимо было уходить на репетицию, но без подарка на память их не отпустили. Гостям вручили подарочные альбомы с фотографиями Алтайского края.

Уже после, на встрече с журналистами, артисты рассказали, что воплотить их замысел на барнаульской сцене будет не так просто.

"С технической стороны непросто. Автоматически переносить такие замыслы нельзя. Сразу станет видна искусственность. Наша идея — идея размышления о земле. И у вас мы не можем не говорить про алтайский дух, историю, Шукшина, Золотухина, их героев. И говоря об этом, мы поем песни, которые все знают и любят. Это и народные песни, которые поет хор Даниловского монастыря, Сергей Старостин и другие заслуженные люди", — отметил режиссер-постановщик концертной программы.

"У меня с Алтаем особые отношения. Я летел с чувством, что, как хорошо, что мы можем этот спектакль показать в Барнауле. И здорово, что первый такой масштабный показ пройдет в моем любимом Барнауле", — поделился Ф.Скляр.

В концерте в честь воссоединения Крыма с Россией примут участие артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг".

Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00. Стоимость концерта оценивается в 7,4 миллиона рублей.