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Молодая пара посетила избирательный участок в Зеленодольске (Республика Татарстан) сразу после церемонии регистрации брака в ЗАГСе. Вместе с ними свои голоса на выборах главы государства отдали 40 гостей свадьбы, пишет "Российская газета".

Молодожены рассказали, что решили совместить свою свадьбу с днем выборов президента после помолвки.

По словам невесты, жених сделал ей предложение в январе. Он назначили свадьбу на март, а вспомнив про выборы главы государства, решили перенести личное значимое событие на 18 марта — "главное событие страны".

Подчеркивается, что сотрудники ЗАГСа пошли навстречу паре, несмотря на выходной.

"Нам показалось символичным, что молодые люди решили создать семью в день определения будущего своей страны", — отметила начальник отдела ЗАГС Зеленодольского района Марьям Яковлева.

Отмечается, что всех приглашенных родных и друзей молодожены заранее попросили подать заявку на голосование на участке не по месту проживания.

По данным газеты, ЗАГС подарил молодой паре Конституцию РФ. Также из поздравили глава Зеленодольского района Александр Тыгин и руководитель судостроительного предприятия, где работает муж.