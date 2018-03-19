Бизнес-сообщество отмечает стремительные и кардинальные изменения в фискальной сфере. В результате серьезной реформы налогового администрирования финансово-хозяйственная деятельность любой компании становится объектом тотального контроля.

Сегодня очень важно быть в курсе изменений законодательства, порядка подготовки изменяющихся форм отчетности, основных трендов налогового контроля, чтобы знать зоны риска и принять своевременные меры для защиты своей компании от возможных серьезных негативных последствий в виде взыскания существенных сумм налогов, пени и штрафов. Проблему всегда дешевле предупредить.



Семинар для бухгалтеров, на который приглашаются также руководители и финансовые директора. Аудитор, налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина ответит на сложные и спорные вопросы налогообложения.

Участники семинара обсудят так же важнейшие изменения по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, бух.учету, судебную практику, вопросы "зарплатных" налогов и сборов и многое другое.

Организатор семинара — группа компаний Центр "Актив С". В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования.

Центр "Актив С" более 16 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр "Актив С" является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.

Семинар пройдет 3 апреля по адресу:

г.Барнаул, пр. Ленина,39, 4-й этаж, конференц-зал

Также 10 апреля семинар возможно прослушать в режиме вебинара, информацию уточняйте у менеджера

Узнать подробности и зарегистрироваться на семинары можно на официальном сайте Центра "Актив С" или по телефону: 8-961-846-77-15, (383)20-20-693