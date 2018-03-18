Фото: Андрей Луковский/Amic.ru

Любители зимнего плавания — объединение барнаульских "моржей" "Белые Медведи" — в день выборов президента России 18 марта вновь устроили свой оздоровительный перформанс на избирательных участках.

По сложившейся традиции, "моржи" во главе со своим лидером Александром Зеленецким пришли в купальных костюмах на избирательные участки, перед этим облившись холодной водой.

После голосования "моржи" отправились на озеро Пионерское, чтобы осуществить "президентский заплыв" по случаю выборов главы государства.