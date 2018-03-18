Яков Шойхет: мнение людей об их месте в избирательной кампании растет

Почетный гражданин Алтайского края, заслуженный деятель науки РФ Яков Шойхет проголосовал на выборах президента и рассказал о том, почему голосование на выборах становится гражданской позицией.

"Любые выборы, а тем более связанные с президентом – значимое событие в жизни страны. Трудно переоценить, насколько от их результатов зависят вопросы развития государства, преемственности власти, выбора направления. Итоги выборов показывают, насколько каждый готов решать свою судьбу, нести за нее ответственность", – сказал Яков Наумович.

Сам он голосовал в 8 утра, и отметил, что даже в это время избирательный участок не пустовал. По его мнению все больше жителей края голосуют осознано.

Сравнивая избирательные кампании разных лет, Яков Шойхет напомнил о годах кризиса и низких зарплат. Кампания этого года, по его оценке, проходит под знаком надежды.

Жизнь в стране налаживается, выборы становятся событием прежде всего для общества, и мнение людей об их месте в избирательной кампании растет, уверен он.

"Мы входим в другое десятилетие. Посмотрите на развитие Барнаула, как растет жилищное строительство. Если есть стройки и есть сбыт, жизнь в стране налаживается. Нельзя не отметить развитие здравоохранения, сельского хозяйства, сельхозмашиностроения. Мощно развивается образование, особенно высшее, появились сетевые кафедры. Жизнь идет, и мир вокруг меняется. Поэтому надо помнить прошлое, чтобы сравнивать", – подчеркнул Яков Шойхет.