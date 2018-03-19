Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров с видом на Обь и вековыми соснами на участке выставили на продажу в Барнауле. Владелец оценивает недвижимость в 18 миллионов рублей, сообщается на портале Avito.ru.

Отмечается, что участок размером 18 соток находится на Вешней улице, тупик первый. "Продам отличный коттедж под чистовую отделку, <...> возможно использовать под загородный дом", — пишет автор объявления.

Рядом с участком находится река Обь и лыжная база "Авальман".

В объявлении сказано, что дом построили в 2012-м году. "Железобетонные плиты перекрытия, высота потолков — 3,15 метра, газ подведен, канализация центральная, в доме три спальни", — сообщается в тексте.

Также в доме просторные кухня и подвал, а площадь гостиной составляет 50 квадратных метров.

Подчеркивается, что за домом поставлен сруб кедровой бани. На участке растут вековые сосны.

Автор объявления добавляет, что участок находится под круглосуточной охраной, он расположен на тупиковой улице, рядом находятся "хорошие дома и коттеджи, отличные соседи". Дорога к дому проложена новая.