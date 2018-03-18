Явка на выборах президента в Алтайском крае превысила 60%

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Явка на выборах президента России в Алтайском крае за два часа до окончания голосования превысила 60%.
По информации регионального избиркома, свои голоса к 18:00 отдали 60,36% избирателей — это более миллиона человек.
Отметим, что посещаемость выборов главы государства в 2018 году превосходит показатель 2012 года, когда в крае к 18:00 проголосовали 54,43% избирателей.
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Всего свое избирательное право в Алтайском крае могут реализовать 1,86 миллиона человек.
Явка избирателей на 10:00 составляла 10,36%, на 12:00 — 31,6%, на 15:00 — 51,33%.
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