Треть избирателей проголосовала на президентских выборах в России

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что по данным на 12:00 мск в выборах президента России приняли участие 34,72 процента избирателей.

"Явка вновь показывает, что по большинству регионов она существенно выше того, что было в 2012 году", — сказал Булаев.

По его словам, все избирательные участки дают данные о явке вручную, в основном по телефонным каналам связи. Затем ТИКи вручную вносят данные в систему "ГАС Выборы".

"Это очень длинный и инерционный процесс, естественно, информация идет с некоторым опозданием", — подчеркнул Булаев.

Он также обратил внимание на то, что голосование на Дальнем Востоке и в Сибири завершается достаточно активно: "Если взять Дальневосточный федеральный округ, то на 18:00 по местному времени явка там была выше, чем в 2012-м".