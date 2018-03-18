Треть избирателей проголосовала на президентских выборах в России

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что по данным на 12:00 мск в выборах президента России приняли участие 34,72 процента избирателей.
"Явка вновь показывает, что по большинству регионов она существенно выше того, что было в 2012 году", — сказал Булаев.
По его словам, все избирательные участки дают данные о явке вручную, в основном по телефонным каналам связи. Затем ТИКи вручную вносят данные в систему "ГАС Выборы".
"Это очень длинный и инерционный процесс, естественно, информация идет с некоторым опозданием", — подчеркнул Булаев.
Он также обратил внимание на то, что голосование на Дальнем Востоке и в Сибири завершается достаточно активно: "Если взять Дальневосточный федеральный округ, то на 18:00 по местному времени явка там была выше, чем в 2012-м".
Комментарии
Открывать новости сегодня решительно невозможно. Везде и отовсюду несется о явке на выборах. Идет какое-то лихорадочное соревнование, у кого больше, и на сколько она выше предыдущих выборов 12 года. Идиотизм и клиника данных подсчетов в том, что закон о выборах был "подправлен" таким образом, что явка не играет никакой роли. Вообще. Хоть один человек пришел - они состоялись. Всё остальное - сугубое ЧСВ (чувство собственного величия).