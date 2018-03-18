День выборов в Барнауле: что было интересного и чем он запомнится

Высокая явка избирателей Алтайского края на выборах президента РФ 18 марта 2018 года может стать рекордной за последние годы. Так, по информации регионального избиркома, свои голоса к 18:00 отдали 60,36% избирателей — это более миллиона человек. В 2012 году в крае к 18:00 проголосовали 54,43% избирателей.

Пример согражданам

Первые лица Алтайского края и Барнаула подали пример жителям региона проголосовав с утра. Глава Барнаула Сергей Дугин приехал на участок в 9 часов, а губернатор Алтайского края Александр Карлин — в 11 часов.

"Сегодня граждане России делают важнейший для себя выбор, который определяет, как будет развиваться наша страна и наше общество в ближайшие шесть лет", — напомнил губернатор.

А глава Барнаула призвал горожан не забывать отдавать свои голоса за объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в этом году.

Уроженец Барнаула, певец Арсений Бородин прилетел в Алтайский край специально 18 марта и проголосовал в родной школе. Певца сразу же окружили юные фанаты и устроили с ним фотосессию.

"Каждый из нас влияет на будущее своей страны. И я уверен, что если в один прекрасный день все дружно решат не прийти на выборы, то ничем хорошим это не закончится. У нас есть гражданский долг, который нужно исполнить, как и многие другие обязательства в своей жизни. Я хожу на выборы с 18-ти лет и призываю к этому всех молодых ребят", — сказал Бородин.

Дзюдоист Иван Нифонтов считает, что пора встать с дивана и сделать выбор, "чтобы потом не говорить, что за нас все решили". Призвала принять участие в выборах земляков и заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева.

Проголосовала сегодня и одна из старейших жителей Алтайского края — Раиса Павловна Панкова из села Заковряшино Крутихинского района. Женщине уже 104 года, но она самостоятельно пришла на участок и даже приняла участие в фотоконкурсе с надеждой на хороший приз.

Активный избиратель

Корреспонденты ИА "Амител" , побывавшие 18 марта на многих избирательных участках Барнаула, отмечали высокую активность граждан. Об этом же сообщают и наши коллеги из других населенных пунктов Алтайского края.

Впрочем, это не удивительно, учитывая, насколько широко анонсировались выборы и зазывались избиратели весь предшествующий месяц.

Как обычно, самые взрослые и самые ответственные барнаульцы шли голосовать еще до обеда. "Все хорошие дела делаются с утра, — улыбаясь рассказала корреспонденту ИА "Амител" пенсионерка Лидия Петровна, — А днем мы с внучкой еще раз придем сюда - на праздник. Обещали около школы проводы зимы устроить. Пока ее родители будут голосовать, мы представление смотреть будем".

На 109 участке в Индустриальном районе члены избирательной комиссии сообщили, что основной пик голосования пришёлся на 10:00-11:00. При этом среди избирателей было много молодёжи. На участке №29 половина зарегистрированных избирателей проголосовали уже к середине дня.

А вот на избирательном участке номер 110 активность горожан выросла только после обеда.

Проводилось голосование не только в стационарных избирательных участках, но и в местах временного пребывания, к которым относятся больницы, санатории. Кстати, право голоса имели 2,7 тысяч человек, проживающих в домах престарелых и интернатов для инвалидов.

Вот так, например, голосовали в первом роддоме Барнаула

А так, в СИЗО

Кстати, досрочно в Алтайском проголосовал 61 избиратель. Это жители отдаленных и труднодоступных сел региона: поселков Генералка и Тигирек Краснощековского района, Кедровка Ельцовского и поселка Андреевский Змеиногорского района.

Точные цифры активности избирателей в Алтайском крае и Барнауле будут известны только завтра, 19 марта.

Вкусные выборы

Ох уж эти булочки. Запах от них и от мясных деликатесов на избирательных участках стоял такой призывной, что пройти мимо, ничего не прикупив, не удавалось почти никому.

"Практически все с участков возвращаются с булочками", — было первое сообщение корреспондента ИА "Амител" , отправленного наблюдать за тем, как проходят выборы в Барнауле.

"Я и проголосовать успела и булочек прикупила", — похвасталась пенсионерка Ирина Михайловна.

И сегодня избирательные участки Барнаула действительно предлагали большой выбор самых разных продуктов: от все тех же булочек, до овощей и фруктов. Кое-где предлагались и суши. А рядом с другими участками можно было прикупить шашлык. На 199 участке торговали клубникой — маленькая упаковка по 350 рублей. Настоящий праздник живота.

Подробнее о вкусностях этого дня смотрите в нашем фоторепортаже "Выборы — это вкусно: гастрономическое лицо дня голосования в Барнауле"

Просто праздник

Радовала граждан, пришедших на избирательные участки Барнаула и Алтайского края, и насыщенная программа.

Так, в Косихинском районе Алтайского края провели конкурс конных повозок "Едем президента выбирать!". Участникам предлагалось быстро и весело довезти односельчан из отдаленных сел на избирательные участки.

В Барнауле традиционно порадовали сограждан нетрадиционным подходом знаменитые алтайские любители плавания в холодной воде "Белые медведи", которые пришли на выборы в купальных принадлежностях и маскарадных нарядах и устроили настоящее шоу.

На многих избирательных участках провели развеселое прощание с зимой. А также консультации с юристами, психологами, врачами. Кое-где даже услуги маникюра предлагали.

Кстати, праздник продолжается: в эти минуты на площади Сахарова в Барнауле проходит большой митинг-концерт. Правда приурочен он не к выборам президента, а к другому событию — присоединению Крыма к России. Участие в нем принимают Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк", ансамбль "Казачий круг"

Осознанный подход

Не надо думать, что жители края и Барнаула шли на выборы из-за булочек и колбасы и веселых представлений. Члены избирательных комиссий города не сговариваясь отмечали, что в этом году граждане идут уже с осознанным выбором, зная все обо всех кандидатах в президенты: "Раньше (на прошлых выборах — прим.ред.) приходилось выслушивать мнения о кандидатах, а сегодня такого не было. Люди идут уже с осознанном выбором, они у столов и возле кабинок не стоят", — говорят члены комиссий.

Председатель организационно-контрольного комитета администрации города Юрий Еремеев подчеркнул, что в целом на выборах в Барнауле обстановка была спокойной и доброжелательной.

Нарушения

И тем не менее не обошлось без нарушений. Днем 18 марта председатель краевого избиркома Ирина Акимова сообщила, что сразу в разных районах Алтайского края на нескольких избирательных участках были сорваны приклеенные дополнительно сведения о недостоверности счетов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В избиркоме напомнили: порча этих стендов — административное нарушение.

В остальном, по официальной версии, никаких нарушений не выявлено.

Впрочем свое слово пока еще не сказали международные наблюдатели. С журналистами они будут общаться только в 22 часа 18 марта.

Справка: в Алтайском крае 18 марта открылся 1831 избирательных участка. Всего в регионе 1 млн 860 тысяч избирателей.



За кресло главы государство боролось восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").