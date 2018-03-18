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День выборов в Барнауле: что было интересного и чем он запомнится

, ИА "Амител"
Явка избирателей на этих президентских выборах гораздо выше, чем шесть лет назад

Высокая явка избирателей Алтайского края на выборах президента РФ 18 марта 2018 года может стать рекордной за последние годы. Так, по информации регионального избиркома, свои голоса к 18:00 отдали 60,36% избирателей — это более миллиона человек. В 2012 году в крае к 18:00 проголосовали 54,43% избирателей.

Пример согражданам

Первые лица Алтайского края и Барнаула подали пример жителям региона проголосовав с утра. Глава Барнаула Сергей Дугин приехал на участок в 9 часов, а губернатор Алтайского края Александр Карлин — в 11 часов.

"Сегодня граждане России делают важнейший для себя выбор, который определяет, как будет развиваться наша страна и наше общество в ближайшие шесть лет", — напомнил губернатор.

А глава Барнаула призвал горожан не забывать отдавать свои голоса за объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в этом году.

Уроженец Барнаула, певец Арсений Бородин прилетел в Алтайский край специально 18 марта и проголосовал в родной школе. Певца сразу же окружили юные фанаты и устроили с ним фотосессию.

"Каждый из нас влияет на будущее своей страны. И я уверен, что если в один прекрасный день все дружно решат не прийти на выборы, то ничем хорошим это не закончится. У нас есть гражданский долг, который нужно исполнить, как и многие другие обязательства в своей жизни. Я хожу на выборы с 18-ти лет и призываю к этому всех молодых ребят", — сказал Бородин.

Дзюдоист Иван Нифонтов считает, что пора встать с дивана и сделать выбор, "чтобы потом не говорить, что за нас все решили". Призвала принять участие в выборах земляков и заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева.

Проголосовала сегодня и одна из старейших жителей Алтайского края — Раиса Павловна Панкова из села Заковряшино Крутихинского района. Женщине уже 104 года, но она самостоятельно пришла на участок и даже приняла участие в фотоконкурсе с надеждой на хороший приз.

Активный избиратель

Корреспонденты ИА "Амител" , побывавшие 18 марта на многих избирательных участках Барнаула, отмечали высокую активность граждан. Об этом же сообщают и наши коллеги из других населенных пунктов Алтайского края.

Впрочем, это не удивительно, учитывая, насколько широко анонсировались выборы и зазывались избиратели весь предшествующий месяц.

Как обычно, самые взрослые и самые ответственные барнаульцы шли голосовать еще до обеда. "Все хорошие дела делаются с утра, — улыбаясь рассказала корреспонденту ИА "Амител" пенсионерка Лидия Петровна, — А днем мы с внучкой еще раз придем сюда - на праздник. Обещали около школы проводы зимы устроить. Пока ее родители будут голосовать, мы представление смотреть будем".

На 109 участке в Индустриальном районе члены избирательной комиссии сообщили, что основной пик голосования пришёлся на 10:00-11:00. При этом среди избирателей было много молодёжи. На участке №29 половина зарегистрированных избирателей проголосовали уже к середине дня.

А вот на избирательном участке номер 110 активность горожан выросла только после обеда.

Проводилось голосование не только в стационарных избирательных участках, но и в местах временного пребывания, к которым относятся больницы, санатории. Кстати, право голоса имели 2,7 тысяч человек, проживающих в домах престарелых и интернатов для инвалидов. 

Вот так, например, голосовали в первом роддоме Барнаула

А так, в СИЗО

Кстати, досрочно в Алтайском проголосовал 61 избиратель. Это жители отдаленных и труднодоступных сел региона: поселков Генералка и Тигирек Краснощековского района, Кедровка Ельцовского и поселка Андреевский Змеиногорского района.

Точные цифры активности избирателей в Алтайском крае и Барнауле будут известны только завтра, 19 марта.

Вкусные выборы

Ох уж эти булочки. Запах от них и от мясных деликатесов на избирательных участках стоял такой призывной, что пройти мимо, ничего не прикупив, не удавалось почти никому.

"Практически все с участков возвращаются с булочками", — было первое сообщение корреспондента ИА "Амител" , отправленного наблюдать за тем, как проходят выборы в Барнауле.

"Я и проголосовать успела и булочек прикупила", — похвасталась пенсионерка Ирина Михайловна.

И сегодня избирательные участки Барнаула действительно предлагали большой выбор самых разных продуктов: от все тех же булочек, до овощей и фруктов. Кое-где предлагались и суши. А рядом с другими участками можно было прикупить шашлык. На 199 участке торговали клубникой — маленькая упаковка по 350 рублей. Настоящий праздник живота.

Подробнее о вкусностях этого дня смотрите в нашем фоторепортаже "Выборы — это вкусно: гастрономическое лицо дня голосования в Барнауле"

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Просто праздник

Радовала граждан, пришедших на избирательные участки Барнаула и Алтайского края, и насыщенная программа.

Так, в Косихинском районе Алтайского края провели конкурс конных повозок "Едем президента выбирать!". Участникам предлагалось быстро и весело довезти односельчан из отдаленных сел на избирательные участки.

В Барнауле традиционно порадовали сограждан нетрадиционным подходом знаменитые алтайские любители плавания в холодной воде "Белые медведи", которые пришли на выборы в купальных принадлежностях и маскарадных нарядах и устроили настоящее шоу.

На многих избирательных участках провели развеселое прощание с зимой. А также консультации с юристами, психологами, врачами. Кое-где даже услуги маникюра предлагали.

Кстати, праздник продолжается: в эти минуты на площади Сахарова в Барнауле проходит большой митинг-концерт. Правда приурочен он не к выборам президента, а к другому событию — присоединению Крыма к России. Участие в нем принимают Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк", ансамбль "Казачий круг"

Осознанный подход

Не надо думать, что жители края и Барнаула шли на выборы из-за булочек и колбасы и веселых представлений. Члены избирательных комиссий города не сговариваясь отмечали, что в этом году граждане идут уже с осознанным выбором, зная все обо всех кандидатах в президенты: "Раньше (на прошлых выборах — прим.ред.) приходилось выслушивать мнения о кандидатах, а сегодня такого не было. Люди идут уже с осознанном выбором, они у столов и возле кабинок не стоят", — говорят члены комиссий.

Председатель организационно-контрольного комитета администрации города Юрий Еремеев подчеркнул, что в целом на выборах в Барнауле обстановка была спокойной и доброжелательной.

Нарушения

И тем не менее не обошлось без нарушений. Днем 18 марта председатель краевого избиркома Ирина Акимова сообщила, что сразу в разных районах Алтайского края на нескольких избирательных участках были сорваны приклеенные дополнительно сведения о недостоверности счетов кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В избиркоме напомнили: порча этих стендов — административное нарушение.

В остальном, по официальной версии, никаких нарушений не выявлено.

Впрочем свое слово пока еще не сказали международные наблюдатели. С журналистами они будут общаться только в 22 часа 18 марта.

Справка: в Алтайском крае 18 марта открылся 1831 избирательных участка. Всего в регионе 1 млн 860 тысяч избирателей.

За кресло главы государство боролось восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").


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