Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что к 14.00 по московскому времени в Общественную палату поступило 1200 сообщений о нарушениях, но далеко не все они подтвердились, пишет "Парламентская газета".

"1200 полученных сообщений о нарушениях — не значит, что столько нарушений действительно было. Каждое сообщение должно быть тщательно проверено. Бывают действительно нарушения, бывают заблуждения тех, кто сообщил об этом, бывают и провокации", — подчеркнул Фадеев.

По его словам, подтвердилась информация о нарушении в Петушинском районе Владимирской области: "Тщательное расследование еще продолжается. Как выяснилось, работники завода попросили проголосовать раньше и для них раньше времени открыли избирательный участок. Конечно, это серьезное нарушение".

Фадеев подчеркнул, что необходимые меры уже предприняты. Руководитель участковой избирательной комиссии отстранена от должности. Все указанные бюллетени опечатаны и при подсчете голосов учитываться не будут.