Депутат АКЗС, секретарь Бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев с нейтральных позиций оценил ход избирательной кампании в Алтайском крае и день выборов, 18 марта.

"Первое впечатление – достаточно высокая явка. Видно, что люди идут, идут искренне, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Жители края приходят на выборы с позитивным настроем, чему способствует и хорошая погода, и хорошая организация выборов. По нашей информации, грубых нарушений не замечено. Это позволяет сделать выбор о легитимности избирательного процесса", — сказал Вакаев.

Он добавил, что в эту избирательную кампанию "Справедливая Россия" не выстраивала тотальную систему наблюдения за выборами. Тем не менее, все представители партии, члены комиссий с правом решающего голоса, находятся на избирательных участках, и партия имеет информацию о происходящем в крае.

"Видно, что процесс отлажен, люди подготовлены. В эти выборы я голосовал на новом для себя участке. Мы недавно сменили прописку, и нас в списках еще не было. Мы были быстро внесены в дополнительные списки и также получили возможность для голосования", — добавил он.

Глава регионального отделения "Справедливой России", депутат Госдумы Александр Терентьев тоже успешно проголосовал в Москве, написав заявление с просьбой проголосовать по месту нахождения. Владислав Вакаев считает, что эта модель голосования также будет способствовать повышению явки и интереса к выборам.