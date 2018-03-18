Фото и видео: Екатерина Смолихина

Митинг-концерт, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходит в этим минуты в самом центре Барнаула — мероприятие совпало с выборами президента страны.

Напомним, что в представлении принимают участие Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр и группа "Ва-банкъ", Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина.

Также перед барнаульцами выступают хор Даниловского монастыря; ансамбль "Казачий круг".

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Ранее 18 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился с артистами, которые приехали в Барнаул для выступления перед горожанами и обсудил с ними планы по развитию культуры в краевой столице и регионе в целом.

Митинг-концерт продлится до 21 часа на площади Сахарова.