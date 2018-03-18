Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что Центральная избирательная комиссия проанализирует причины, по которым в некоторых регионах избирателей недостаточно проинформировали о президентских выборах.

"Мы будем обязательно анализировать те субъекты, где граждане недополучили информацию по линии информационно-разъяснительном деятельности, то есть не поняли, куда им идти голосовать. Так не должно быть, все должны быть проинформированы на местах силами избирательных комиссий", — сказала Гришина.

Также она рассказала, что от избирателей поступают жалобы, что они не нашли свою фамилию в списках для голосования — это случается с теми гражданами, которые написали два и более заявлений о голосовании по месту нахождения.