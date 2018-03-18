Подсчет голосов избирателей начался на Дальнем Востоке

В Дальневосточных регионах страны завершились выборы Президента России и начался подсчет голосов. Эта информация появилась на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК.

В Хабаровском, Приморском, Камчатском крае, Еврейском и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской и Сахалинской областях закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов.

Самые высокие показатели явки на 12:00 по московскому времени были зафиксированы в семи регионах. В тройке лидеров — Кабардино-Балкария с 45,98%, Чувашия с 38,87% и Чечня с 38,21%.

Свыше 50% явка составила в Республике Тыва — 68,59%, в Кемеровской области — 60,72% и в Бурятии — 56,86%.