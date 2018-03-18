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Все избирательные участки на территории Алтайского края закрылись ровно в 20.00. И в настоящее время начинается подсчет голосов на выборах президента страны. При этом первые результаты будут известны только в час ночи по местному времени, когда закроются участки по всей стране и ЦИК разрешит публиковать результаты.

В Алтайском крае работал 1831 избирательный участок, из них 265 — в Барнауле, где 18 марта также проходило голосование за объекты благоустройства. 40% всех участков в регионе были снабжены системой видеонаблюдения.

По информации регионального избиркома, к 18.00 свои голоса отдали 60,36% избирателей — это более миллиона человек. Посещаемость выборов главы государства в 2018 году превосходит показатель 2012 года, когда в крае к 18:00 проголосовали 54,43% избирателей.

При этом точная явка станет известна немного позже, уже после подсчета всех бюллетеней.