Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", пожаловался на самочувствие и попрощался со своими подписчиками, сообщает LIFE.

"Все, я во "ВКонтакте" больше не зайду, все, забудьте меня. Я два дня лежал на кровати, сейчас еле-еле встал, после того, как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю, что делать", — написал Терешин.

Он также отметил, что ему сейчас остается только полагаться на Бога: "Температура — 38,5, мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней (матерью), я буду лежать на кровати и молиться Богу".

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола.