Наибольшая явка в Сибири на президентских выборах, по данным ЦИК РФ на 18.00 по местному времени, зафиксирована в Туве, наименьшая – в Приангарье. В Тыве явка составила более 83%. Далее идет Кемеровская область (74%), Республика Бурятия – (67,44%) и Алтайский край (60,86%).

Среди сибирских губернаторов первыми на участки пришли главы администраций Новосибирской области и Хакасии Андрей Травников и Виктор Зимин. По информации пресс-службы врио губернатора и правительства Новосибирской области, Травников пришёл в 9.30 по местному времени на участок №2001 на Серебренниковской улице.

"При подготовке к выборам была проделана огромная работа. Уверен, что жители региона придут на избирательные участки и проголосуют", – сказал врио губернатора.

Травников пока живёт в Новосибирске один – семья назначенного на должность в октябре чиновника осталась в Санкт-Петербурге. А вот глава Хакасии Виктор Зимин пришёл на избирательный участок с родственниками.

Глава Алтайского края Александр Карлин голосовал в Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района Барнаула. Там расположен избирательный участок №19. На выборы глава региона пришел с женой — Галиной Карлиной.

Глава республики Алтай Александр Бердников также проголосовал одним из первых. Руководитель региона пришел голосовать на избирательный участок в педагогический колледж в первые минуты после его открытия.

"Сегодня – без преувеличения исторический день для всей России. Мы выбираем президента – выбираем будущее нашей страны, республики, наших детей и внуков. Я приглашаю земляков обязательно принять участие в голосовании. На территории Республики Алтай открылись 242 избирательных участка, все готово, чтобы жители смогли прийти и с хорошим настроением в комфортных условиях отдать свой голос", – сказал Бердников.

Врио главы Красноярского края Александр Усс его супруга проголосовали на избирательном участке, в лицее №2, в 8 часов утра. Глава региона отметил, что выборы — это событие не только федерального, но и регионального значения.

Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на 723 избирательном участке в 9 утра, который располагается в здании Детского оздоровительно-образовательного центра "Родник" в микрорайоне Верхняя Березовка Улан-Удэ.

Врио главы Омской области Александр Бурков вместе с женой и сыном пришел на избирательный участок №460 в омской школе №37 в центральном административном округе. Получив бюллетень, Александр Бурков прошёл в кабину для голосования с сыном, вместе с которым затем и опустил заполненный бюллетень в урну.

На вопрос журналистов, за что голосовал руководитель Омской области, Александр Бурков ответил — за будущее сына и Омской области.

Томский губернатор Сергей Жвачкин пришел на избирательный участок, расположенный в гимназии №6 Томска. Глава региона пришел туда вместе с супругой.

Глава региона также принял участие в рейтинговом голосовании по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", напомнив, что в день президентских выборов оно проходит в семи муниципальных образованиях Томской области.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке по месту жительства в Ангарске. Глава региона призвал всех избирателей выполнить свой гражданский долг и отдать голос за своего кандидата.

Сибирский полпред Сергей Меняйло голосовал в Новосибирске. Полномочный представитель также отметил, что все регионы Сибири полностью готовы к выборам, а уровень организации избирательного процесса высокий, в ходе подготовки нарушений выявлено не было. В Сибирском федеральном округе выборы проходили на более чем 14,8 тысячи избирательных участках.