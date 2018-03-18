Региональные отделения "Единой России" на высоком уровне провели мобилизация сторонников партии на выборах президента 18 марта. По данным на 12.00 (Мск) их явка в Сибирском федеральном округе составила более 65%, по регионам ДФО — более 80%. Об этом в ходе селекторного совещания из мобилизационного центра с секретарями реготделений партии заявил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

"Мы видим достаточно хорошие цифры по мобилизации наших партийцев. Для целого ряда субъектов СФО сегодняшний день — важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов заксобраний и административных центров", — подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Романенко отметил, что к 15:00 по местному времени явка в регионе составила 51,33%.

"Было привлечено почти 92% наших сторонников. Ожидаем к концу дня их явку в 100%", — заявил Романенко.

Секретарь кемеровского реготделения Алексей Синицын тоже ожидает стопроцентную явку: из 159 тысяч сторонников проголосовало уже 150 тысяч.

Секретарь реготделения в Новосибирской области Валерий Ильенко сообщил, что по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2012 году явка выше на 4%. Из 150 тысяч сторонников на участки пришло около 80%.

В Иркутской области явка также превысила эти показатели на 5%. По словам секретаря Сергея Брилки, было мобилизовано 150 тысяч сторонников, из которых уже проголосовали 90%.

Наконец, в Забайкалье на 15:00 по местному времени проголосовало 52,4% избирателей. Как сообщил секретарь реготделения Сергей Михайлов, явка сторонников составила 92% (около 72,5 тысяч человек).

"Высокая активность на выборах президента РФ в СФО свидетельствует о неравнодушии граждан, их активной политической позиции. Выборы – это важнейший инструмент демократии. Но этим инструментом может воспользоваться только по-настоящему сильный, неравнодушный, а главное — ответственный человек. И я верю, что таких в нашей стране подавляющее большинство", — прокомментировал замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгения Ревенко.

Андрей Турчак выразил благодарность коллегам за активное участие в мобилизации.

Напомним, "Единая Россия" создала мобилизационный центр, который с 17 марта отслеживает работу отделений партии в ходе выборов. Задача мобилизационного центра — аккумулировать информацию об участии представителей "Единой России" в голосовании. В партии ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн партийцев.