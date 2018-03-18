Традиционно на выборах президента России много голосуют спортсмены. Хоккеисты СКА проголосовали на выборах президента России. Спортсмены прибыли на избирательный участок полным составом во главе с вице-президентом клуба Романом Ротенбергом и генеральным директором Андреем Точицким.

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мыслями о президентских выборах в России.

"Наше будущее от каждого зависит, и мы все обязаны выбрать. Сидеть на диване легко и ничего не делать. Надо подняться, прийти на участок, проголосовать, выразить свою позицию – это очень важно", – сказал хоккеист.

Футболисты и тренеры сборной России приняли участие в выборах президента России-2018.

На фотографиях, опубликованных официальным твиттером национальной команды, присутствуют главный тренер Станислав Черчесов, а также игроки: Илья Кутепов, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Юрий Жирков.