18 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился с представителями Франции, которые участвуют в Миссии наблюдателей на выборах президента Российской Федерации, сообщается на официальном сайте региона.

Карлин отметил, что все избирательные кампании проходят с участием зарубежных экспертов и наблюдателей, в том числе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Нам приятно, что вы — представители крупнейшей европейской страны с развитыми демократическими институтами. Ваша работа в Алтайском крае будет для нас полезна. У нас есть опыт межрегионального сотрудничества с Францией: в 2005 году заключили соглашение о сотрудничестве с регионом Франш-Конте. И у нас сложилось содержательное и интересное экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие. Одно из следствий такого сотрудничества — создание кафедры французского языка в одном из наших вузов, Международной школы сыроделия, в рамках которой происходит обмен студентами, проходят стажировки. Впервые в крае издан франко-русский словарь по сыроделию", — рассказал губернатор.

Представители делегации Франции посетили Белокуриху и Бийск и поделились впечатлениями. "Во Франции сейчас пользуются популярностью такие регионы России, где есть снег, можно дышать свежим воздухом. И такие регионы, как Алтай, открываются для французских туристов. Мы вчера были в Белокурихе и остались в восторге: от красоты и от того, как все там устроено. Бийск — тоже прекрасный город, там удивительная архитектура. В крае прекрасные дороги, развитая инфраструктура", — отметил экс-советник Посольства Франции в Белграде Морис Бонно.

В состав иностранной делегации вошли: адвокат в Апелляционном суде Парижа, профессор Школы международных исследований в Париже, вице-президент Всемирного форума по борьбе с преступностью и терроризмом (WAAF) Патрик Бруно; юрист, член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированием избирательных кампаний Вероник Руэз; общественный деятель, политолог Алеся Милорадович; председатель Института демократии и сотрудничества в Париже, советник по иностранным делам высшего класса, бывший советник Посольства Франции в Белграде, долгосрочный наблюдатель Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по мониторингу выборов в Грузии Морис Бонно; писатель, специалист по теории заговоров, эксперт по Ближнему Востоку Жан Мишель Верно; ведущий аналитик Международного института новейших государств Николай Лизунов. Во встрече также приняли участие председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова и начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.