Посол заявил о провокациях на выборах президента России в США

Посол России Анатолий Антонов заявил о провокациях на выборах президента России в США, сообщает РИА "Новости".

"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", — сказал Антонов.

Он добавил, что здания, где должно было быть проведено голосование, облили чем-то неизвестным.

"Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого", — пояснил Антонов.