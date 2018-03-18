Член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев в информационном центре ЦИК заявил, что после подведения итогов голосования на выборах в Центризбиркоме прозвучит песня о главе государства.

"Есть одна тайна, чтобы не нарушать авторских прав, я не буду об этом говорить, но сегодня Пензенская земля уже подготовила песню о президенте России. Она прозвучит сразу, как только мы подведем итоги", — рассказал Лихачев.

Он также отметил, что уже прослушал композицию и получил много удовольствия.