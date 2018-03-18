МВД сообщило о сокращении числа преступлений и ДТП в день выборов

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МВД России зафиксировало снижение числа преступлений, административных правонарушений и даже ДТП в день выборов президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового.

"В целом по стране оперативная обстановка контролируется, она характеризуется снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением ДТП, выявленных административных правонарушений", — сказал он в информационном центре ЦИК.

Между тем, с МВД поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства 18 марта.

"На сегодняшний день в МВД поступило 642 сообщения различной направленности: четыре — с жалобами на наблюдателей, 11 — на членов УИК", — сказал он.

В Алтайском крае охрану общественного порядка при проведении выборов обеспечивали более пяти тысяч полицейских. Кроме того, будут привлечены 400 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, около 200-ти военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 2 тысяч представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций.