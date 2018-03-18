Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что сообщений о нарушениях "очень немного" и в подавляющем большинстве случаев они не являются серьезными, пишет "Парламентская газета".

Памфилова пояснила, что, как правило, обращения связаны с теми ситуациями, которые нарушениями на самом деле не являются.

Глава аппарата ЦИК Алексей Нестеров и вовсе заявил, что подавляющее большинство обвинений в нарушении выборов являются "фейком".

В ЦИК сообщили, что провели проверку по обращениям, когда кандидатов и их доверенных лиц не пускали на избирательные участки. Выяснилось, что лица не согласовывали свои действия. В итоге на одни и те же участки приходили по нескольку доверенных от одного и того же кандидата, что не допускается законом.

"Ни от одного кандидата в президенты России к нам не поступило ни одной жалобы", — подчеркнула Памфилова.