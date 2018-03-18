Жительница Новосибирска Анастасия Глазунова рассказала в своем Instagram @anasteyyysha рассказала, что ее позвали замуж прямо на избирательном участке. Под фото была подпись "На безымянный палец упало предложение". На фотографии молодой человек делает предложение своей возлюбленной в момент, когда она выходит из кабины для голосования.

"Каждый день — выбор! куда пойти, что надеть, как ответить, сколько подождать и т.д. мы строим и выбираем настоящее и будущее сами! Сегодня выбираем президента, завтра — настроение для новой недели. Прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да ещё и "жениха" отыскать? легко! (ведь это мой выбор! выбор #селфичеллендж2018)", - пишет Анастасия в своем аккаунте.

Жителям региона предлагали прийти на выборы, проголосовать, сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать свои фото в социальной сети с хэштегом #селфичеллендж2018. Авторам самых креативных фото обещают iPhone 8, iPad, гироскутеры, PlayStation, Apple Watch и экшн-видеокамеры GoPro.